Мужчина зарезал супругу и свёл счёты с жизнью в Алматы
В городе произошла семейная драма со смертельным исходом.
Сегодня, 15:08
79Фото: pixabay
В Алматы возбуждено уголовное дело по факту убийства, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции города.
По предварительным данным, трагедия произошла на почве семейной ссоры: мужчина нанес супруге ножевое ранение, после чего покончил жизнь самоубийством.
"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается", — отметили в полиции.
Ранее в соцсетях сообщалось, что преступление произошло в микрорайоне Думан. 40-летний мужчина убил 38-летнюю супругу, после чего уехал к родственникам в Алматинскую область, где и свёл счёты с жизнью. Тело женщины в квартире обнаружил её родственник.
