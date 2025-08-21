  • 21 Августа, 15:37

Мужчина зарезал супругу и свёл счёты с жизнью в Алматы

В городе произошла семейная драма со смертельным исходом.

Фото: pixabay

В Алматы возбуждено уголовное дело по факту убийства, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции города.

По предварительным данным, трагедия произошла на почве семейной ссоры: мужчина нанес супруге ножевое ранение, после чего покончил жизнь самоубийством.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается", — отметили в полиции.

Ранее в соцсетях сообщалось, что преступление произошло в микрорайоне Думан. 40-летний мужчина убил 38-летнюю супругу, после чего уехал к родственникам в Алматинскую область, где и свёл счёты с жизнью. Тело женщины в квартире обнаружил её родственник.

