Мужчина застрял в лифте в Караганде

Сегодня 2026, 08:09
Pixabay.com Сегодня 2026, 08:09
Сегодня 2026, 08:09
Фото: Pixabay.com

В городе Караганда, в микрорайоне Степной-2, в одном из многоэтажных жилых домов мужчина 1988 года рождения оказался заблокирован в лифте, передает BAQ.KZ.

Прибывшие на место вызова спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью специального ключа открыли дверь лифтовой кабины и помогли мужчине безопасно покинуть лифт.

МЧС напоминает: в случае возникновения любой чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112.

