Мужчине стало плохо на чердаке в Косшы

В городе Косшы сотрудники МЧС помогли бригаде скорой помощи спустить мужчину с чердака частного дома, передает BAQ.kz.

Сообщение поступило спасателям после того, как мужчине 1972 года рождения стало плохо на чердаке двухэтажного дома. У него сильно прихватило спину, из-за чего он не мог самостоятельно двигаться.

На место прибыли спасатели и бригада скорой медицинской помощи. Фельдшер осмотрел мужчину прямо на чердаке, после чего сотрудники пожарной части подготовили его к спуску.

Спасатели использовали носилки и спасательную верёвку, чтобы безопасно спустить мужчину на землю. Во время спуска его страховали сотрудники МЧС.

После завершения операции мужчину передали врачам скорой помощи для дальнейшего обследования.