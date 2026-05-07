Мужчине стало плохо на чердаке в Косшы
Сегодня 2026, 21:03
151Фото: МЧС РК
В городе Косшы сотрудники МЧС помогли бригаде скорой помощи спустить мужчину с чердака частного дома, передает BAQ.kz.
Сообщение поступило спасателям после того, как мужчине 1972 года рождения стало плохо на чердаке двухэтажного дома. У него сильно прихватило спину, из-за чего он не мог самостоятельно двигаться.
На место прибыли спасатели и бригада скорой медицинской помощи. Фельдшер осмотрел мужчину прямо на чердаке, после чего сотрудники пожарной части подготовили его к спуску.
Спасатели использовали носилки и спасательную верёвку, чтобы безопасно спустить мужчину на землю. Во время спуска его страховали сотрудники МЧС.
После завершения операции мужчину передали врачам скорой помощи для дальнейшего обследования.