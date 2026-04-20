Мужчине стало плохо в горах Алматы

В Бостандыкском районе Алматы, на высоте 3300 метров над уровнем моря, в районе Космостанции, во время спуска одному из участников туристической группы стало плохо, передает BAQ.KZ.

По словам заявителя, у мужчины ранее были проблемы с сердцем. Во время спуска у него возникла колющая боль в области сердца и резко участился пульс, в связи с чем потребовалась срочная помощь.

Учитывая жалобы, спасательная группа службы спасения МЧС оперативно отреагировала на вызов.

Спасатели безопасно сопроводили туриста вниз и передали его бригаде Центра медицины катастроф МЧС.