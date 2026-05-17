Мужчине стало плохо в горах Алматы на высоте 2600 метров

В Бостандыкском районе, вблизи поляны Терра выше водопада «Девичьи слёзы», от мужчины 1963 года рождения поступило сообщение о том, что ему стало плохо и требуется помощь спасателей для спуска с горной местности.

По информации МЧС, на место происшествия незамедлительно направились спасатели, сотрудники КСП БАУ, Центра медицины катастроф и бригада скорой медицинской помощи.

Спасатели оперативно обнаружили мужчину, оказали необходимую помощь и организовали его безопасный спуск. После эвакуации пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего осмотра.

МЧС напоминает, перед выходом в горы важно учитывать состояние здоровья, погодные условия и обязательно сообщать близким о маршруте следования.