Мужчину 1936 года рождения спасли из пожара в Усть-Каменогорске
Причина пожара устанавливается.
Вчера 2026, 23:31
132Фото: Pixabay.com
В Усть-Каменогорске по ул. Кабанбай батыра произошёл пожар в квартире, расположенной на третьем этаже, передает BAQ.KZ.
Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили густой дым, выходящий из окна жилого помещения. Создав звено газодымозащитной службы, пожарные проникли в квартиру и спасли мужчину 1936 года рождения.
Проведя реанимационные мероприятия, его привели в сознание и передали бригаде скорой медицинской помощи для госпитализации.
С огнём оперативно справились на площади 10 кв. м. Горели мебель, личные вещи и бытовая техника.
Самое читаемое
- До 1 млн казахстанцев могут потерять часть работы из-за ИИ: Минтруда назвало профессии под угрозой
- Скандал в СОБР в Атырау: МВД начало служебную проверку
- Перизат Кайрат трудоустроена в колонии: чем она занимается
- Как ИИ следит за водителями: что меняется на трассах Казахстана
- Сохранить аварийный дом в Астане мешает назревающий конфликт между жильцами и КСК