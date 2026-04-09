В Усть-Каменогорске по ул. Кабанбай батыра произошёл пожар в квартире, расположенной на третьем этаже, передает BAQ.KZ.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили густой дым, выходящий из окна жилого помещения. Создав звено газодымозащитной службы, пожарные проникли в квартиру и спасли мужчину 1936 года рождения.

Проведя реанимационные мероприятия, его привели в сознание и передали бригаде скорой медицинской помощи для госпитализации.

С огнём оперативно справились на площади 10 кв. м. Горели мебель, личные вещи и бытовая техника.