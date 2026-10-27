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  • Мужчину арестовали на 30 суток после конфликта с арендодателем в Астане

Мужчину арестовали на 30 суток после конфликта с арендодателем в Астане

В отношении 22-летнего подозреваемого также расследуют уголовное дело о причинении вреда здоровью.

27 Октября 2026, 23:34
АВТОР
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Скриншот видео 27 Октября 2026, 23:34
27 Октября 2026, 23:34
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Фото: Скриншот видео

В Астане 22-летнего мужчину задержали после конфликта с арендодателем, в ходе которого женщина получила телесные повреждения. По факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

По данным полиции, мужчина арендовал квартиру, однако вовремя её не освободил. Во время возникшего конфликта с хозяйкой жилья он нанёс ей телесные повреждения и выражался в её адрес нецензурной бранью.

Подозреваемого установили и задержали. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Кроме того, суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве, выразившемся в использовании нецензурной брани, и назначил ему административный арест сроком на 30 суток.

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