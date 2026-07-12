Мужчину на надувном матрасе унесло от берега озера Шалкар

Cпасатели МЧС пришли к нему на помощь

12 Июля 2026, 18:55
АВТОР
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pixabay.com 12 Июля 2026, 18:55
12 Июля 2026, 18:55
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Фото: pixabay.com

В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области спасатели МЧС пришли на помощь отдыхающему на озере Шалкар.

Во время купания на надувном матрасе сильным порывом ветра мужчину унесло далеко от берега.

Инцидент произошел в ходе рейдового мероприятия: сотрудники оперативно-спасательного отряда быстро обнаружили отдыхающего и доставили его на берег.

В медицинской помощи спасенный не нуждался.

 

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