Мужчину на надувном матрасе унесло от берега озера Шалкар

В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области спасатели МЧС пришли на помощь отдыхающему на озере Шалкар.

Во время купания на надувном матрасе сильным порывом ветра мужчину унесло далеко от берега.

Инцидент произошел в ходе рейдового мероприятия: сотрудники оперативно-спасательного отряда быстро обнаружили отдыхающего и доставили его на берег.

В медицинской помощи спасенный не нуждался.