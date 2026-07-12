Мужчину на надувном матрасе унесло от берега озера Шалкар
Cпасатели МЧС пришли к нему на помощь
12 Июля 2026, 18:55
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12 Июля 2026, 18:5512 Июля 2026, 18:55
110Фото: pixabay.com
В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области спасатели МЧС пришли на помощь отдыхающему на озере Шалкар.
Во время купания на надувном матрасе сильным порывом ветра мужчину унесло далеко от берега.
Инцидент произошел в ходе рейдового мероприятия: сотрудники оперативно-спасательного отряда быстро обнаружили отдыхающего и доставили его на берег.
В медицинской помощи спасенный не нуждался.
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