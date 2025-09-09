  • 9 Сентября, 17:24

Мужчину насмерть сбил электропоезд в Акмолинской области

Смерть на рельсах.

Сегодня, 16:48
АВТОР
shimkent.pulscen.kz Сегодня, 16:48
Сегодня, 16:48
68
Фото: shimkent.pulscen.kz

В городе Степногорске произошла трагедия на железной дороге, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Департамент полиции, инцидент зафиксирован на станции "Дачи", где под колёса электропоезда попал 38-летний мужчина.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

В настоящее время по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта начато досудебное расследование. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе причины, по которым мужчина оказался на путях.

