Мужчину насмерть сбил электропоезд в Акмолинской области
Смерть на рельсах.
Сегодня, 16:48
68Фото: shimkent.pulscen.kz
В городе Степногорске произошла трагедия на железной дороге, передает BAQ.KZ.
Как сообщает Департамент полиции, инцидент зафиксирован на станции "Дачи", где под колёса электропоезда попал 38-летний мужчина.
От полученных травм пострадавший скончался на месте.
В настоящее время по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта начато досудебное расследование. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе причины, по которым мужчина оказался на путях.
