Мужчину насмерть сбили возле его автомобиля в Астане

В Астане произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля, остановившийся из-за технической неисправности, погиб после наезда другой машины, передает BAQ.KZ.

Что произошло

Авария произошла 5 октября на пересечении улиц Кошкарбаева и Орхон. Информация о происшествии распространилась в социальных сетях 9 октября.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Passat остановился из-за технической неисправности автомобиля. В момент аварии мужчина находился возле багажника своей машины.

В него въехал автомобиль Hyundai Tucson. От полученных травм водитель Volkswagen Passat скончался на месте происшествия.

Кадры с места ДТП появились в социальных сетях.

Что сообщили в полиции

В Департаменте полиции Астаны подтвердили факт смертельного ДТП.

«Водитель автомашины Hyundai Tucson, следуя по улице Кошкарбаева, на пересечении с улицей Орхон совершил наезд на водителя автомашины Volkswagen Passat», – сообщили в полиции.

По факту происшествия начато уголовное расследование.