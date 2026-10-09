Мужчину насмерть сбили возле его автомобиля в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля, остановившийся из-за технической неисправности, погиб после наезда другой машины, передает BAQ.KZ.
Что произошло
Авария произошла 5 октября на пересечении улиц Кошкарбаева и Орхон. Информация о происшествии распространилась в социальных сетях 9 октября.
По предварительным данным, водитель Volkswagen Passat остановился из-за технической неисправности автомобиля. В момент аварии мужчина находился возле багажника своей машины.
В него въехал автомобиль Hyundai Tucson. От полученных травм водитель Volkswagen Passat скончался на месте происшествия.
Кадры с места ДТП появились в социальных сетях.
Что сообщили в полиции
В Департаменте полиции Астаны подтвердили факт смертельного ДТП.
«Водитель автомашины Hyundai Tucson, следуя по улице Кошкарбаева, на пересечении с улицей Орхон совершил наезд на водителя автомашины Volkswagen Passat», – сообщили в полиции.
По факту происшествия начато уголовное расследование.
«Возбуждено уголовное дело. Автомашина Hyundai Tucson водворена на коммунальную стоянку. Проводится проверка», – добавили в ДП.
Самое читаемое
- Почти 200 частных домов снесут в Алматы: какие улицы попадут под реновацию
- От Рыбакиной до Шайдорова: главные спортивные прорывы Казахстана за семь лет
- Meta Ray-Ban в Казахстане: можно ли снимать людей и что грозит за скрытую запись
- В Шымкенте 13-летний школьник умер во время работы в банкетном зале
- Половина многоэтажных домов в Костанае строилась больше полувека назад, но реновация пока стопорится