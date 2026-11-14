Мужчину придавило металлическими балками в Акмолинской области

Минувшей ночью в городе Ерейментау Акмолинской области на территории одного из ТОО во время проведения резочных работ произошел несчастный случай. Мужчину придавило металлическими балками, в результате чего он не смог самостоятельно выбраться и нуждался в помощи спасателей.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Спасатели извлекли пострадавшего из-под металлических конструкций и передали его бригаде скорой медицинской помощи.