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Мужчину придавило металлическими балками в Акмолинской области

Несчастный случай произошел во время проведения резочных работ.

14 Ноября 2026, 13:32
АВТОР
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Скриншот видео 14 Ноября 2026, 13:32
14 Ноября 2026, 13:32
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Фото: Скриншот видео

Минувшей ночью в городе Ерейментау Акмолинской области на территории одного из ТОО во время проведения резочных работ произошел несчастный случай. Мужчину придавило металлическими балками, в результате чего он не смог самостоятельно выбраться и нуждался в помощи спасателей.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Спасатели извлекли пострадавшего из-под металлических конструкций и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

"При проведении производственных и монтажных работ необходимо строго соблюдать требования охраны труда и техники безопасности", - отметили в МЧС.

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