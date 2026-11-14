Мужчину придавило металлическими балками в Акмолинской области
Несчастный случай произошел во время проведения резочных работ.
14 Ноября 2026, 13:32
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14 Ноября 2026, 13:3214 Ноября 2026, 13:32
181Фото: Скриншот видео
Минувшей ночью в городе Ерейментау Акмолинской области на территории одного из ТОО во время проведения резочных работ произошел несчастный случай. Мужчину придавило металлическими балками, в результате чего он не смог самостоятельно выбраться и нуждался в помощи спасателей.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Спасатели извлекли пострадавшего из-под металлических конструкций и передали его бригаде скорой медицинской помощи.
"При проведении производственных и монтажных работ необходимо строго соблюдать требования охраны труда и техники безопасности", - отметили в МЧС.
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