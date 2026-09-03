Мужчину спасли из горящей квартиры в Таразе, из дома вывели 23 человека

В Таразе пожарные спасли мужчину из квартиры на третьем этаже пятиэтажного дома. Огонь, начавшийся на балконе, успел перекинуться еще на два этажа. Из здания эвакуировали 23 человека, среди них 8 детей, передает BAQ.KZ.

Пожар произошел сегодня в микрорайоне Жансая. Сообщение о возгорании поступило после того, как загорелся балкон квартиры на третьем этаже.

Пламя быстро пошло вверх и охватило балконы четвертого и пятого этажей.

Во время тушения спасатели вошли в квартиру на третьем этаже и вывели мужчину. После спасения его передали бригаде скорой медицинской помощи. Сейчас врачи осматривают пострадавшего.

Параллельно сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям выводили жильцов из дома по лестничным маршам. Всего эвакуировали 23 человека, в том числе 8 детей.

Причина пожара пока не сообщается.