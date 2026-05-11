Мужчину в лодке унесло в Каспийское море

Накануне в ходе патрулирования побережья Каспийского моря спасатели МЧС обнаружили мужчину в лодке примерно в 400 метрах от берега, передает BAQ.KZ.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и благополучно доставили мужчину на берег.

Как выяснилось, лодка не была оборудована мотором. Из-за сильного ветра ее унесло от берега, и мужчина не смог самостоятельно вернуться.

В медицинской помощи спасенный не нуждался.