Мужчину в лодке унесло в Каспийское море
Лодка не была оборудована мотором.
Сегодня 2026, 11:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 11:34Сегодня 2026, 11:34
189Фото: МЧС РК
Накануне в ходе патрулирования побережья Каспийского моря спасатели МЧС обнаружили мужчину в лодке примерно в 400 метрах от берега, передает BAQ.KZ.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и благополучно доставили мужчину на берег.
Как выяснилось, лодка не была оборудована мотором. Из-за сильного ветра ее унесло от берега, и мужчина не смог самостоятельно вернуться.
В медицинской помощи спасенный не нуждался.
Самое читаемое
- В Актюбинской области продолжается ремонт республиканской автодороги
- Двое школьников утонули в Талгарском районе Алматинской области
- Женщина погибла под колесами автомобиля во дворе жилого дома в Кокшетау
- Сколько ветеранов ВОВ осталось в Казахстане и какую поддержку они получают
- Великие матери степи: женщины, воспитавшие героев Казахстана