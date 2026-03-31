В ВКО полицейские установили мужчину, подозреваемого в серии краж из торгового центра - его основной "добычей" стал шоколад.

В областном центре Восточно-Казахстанской области выявлен факт серии краж из одного из крупных торговых центров. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По данным следствия, в период с января по февраль мужчина неоднократно похищал товары из торгового зала.

"Пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, он прятал товары под верхнюю одежду и покидал магазин, не оплатив их", - сообщили в источнике.

Основной интерес злоумышленника был сосредоточен на шоколадной продукции.

"В общей сложности им было похищено 80 коробок шоколада Merci", - уточняется в сообщении.

Кроме того, он также выносил косметические средства, продукты питания и предметы личной гигиены.

Общий материальный ущерб, причиненный торговой организации, превысил 250 тысяч тенге.

"Подозреваемый был установлен с помощью камер видеонаблюдения ЦОУ ДП ВКО при попытке очередной кражи", - сообщили в правоохранительных органах.

В настоящее время по данному факту проводится расследование.

Подозреваемый взят под стражу.