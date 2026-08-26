Мужчину зарезали после конфликта в Алматинской области
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В селе Актас Талгарского района Алматинской области произошёл конфликт, который закончился убийством, передает BAQ.KZ.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали 56-летнего подозреваемого. Его водворили в изолятор временного содержания.
«В настоящее время он дал признательные показания», – ответили в ведомстве на запрос редакции.
По предварительным данным, между потерпевшим и подозреваемым произошёл словесный конфликт. В ходе ссоры 56-летний мужчина, по версии следствия, нанёс потерпевшему два ножевых ранения, после чего скрылся с места происшествия.
Расследование продолжается. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее 20-летнего студента зарезали в области Жетысу.
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