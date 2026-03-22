Сегодня в Коксуском районе области Жетысу, на 215 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск, возле села Алгабас произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, передает BAQ.kz.

На дороге столкнулись один грузовой и три легковых автомобиля. Возгорания машин не произошло, однако один из участников аварии оказался зажатым в салоне.

Спасатели оперативно прибыли на место и извлекли пострадавшего, после чего передали его бригаде скорой помощи. Всего в ДТП пострадали два человека.

МЧС напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на трассе.