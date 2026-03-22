Мужчину зажало в автомобиле после ДТП в области Жетысу
Один из участников аварии оказался зажатым в салоне.
Сегодня 2026, 22:20
122Фото: МЧС РК
Сегодня в Коксуском районе области Жетысу, на 215 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск, возле села Алгабас произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, передает BAQ.kz.
На дороге столкнулись один грузовой и три легковых автомобиля. Возгорания машин не произошло, однако один из участников аварии оказался зажатым в салоне.
Спасатели оперативно прибыли на место и извлекли пострадавшего, после чего передали его бригаде скорой помощи. Всего в ДТП пострадали два человека.
МЧС напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на трассе.
