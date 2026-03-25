  • Главная
  • Новости
  • Мужчину зажало в автомобиле после ДТП в Жамбылской области

Спасатели оперативно деблокировали пострадавшего.

Сегодня 2026, 15:12
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
164
Фото: Pixabay.com

Сегодня рано утром в Байзакском районе, в селе Бурыл произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, передает BAQ.KZ.

Прибывшие на место спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего, зажатого в салоне автомобиля, который не мог самостоятельно выбраться.

После этого мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Наверх