Мужчину зажало в автомобиле после ДТП в Жамбылской области
Спасатели оперативно деблокировали пострадавшего.
Сегодня 2026, 15:12
164Фото: Pixabay.com
Сегодня рано утром в Байзакском районе, в селе Бурыл произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, передает BAQ.KZ.
Прибывшие на место спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего, зажатого в салоне автомобиля, который не мог самостоятельно выбраться.
После этого мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
