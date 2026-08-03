Мужчину заживо закопало землей на стройке в Уральске
3 Августа 2026, 07:49
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3 Августа 2026, 07:493 Августа 2026, 07:49
143Фото: МЧС РК
В Уральске спасатели МЧС вызволили мужчину, которого во время строительных работ засыпало землей. Инцидент произошел днем на проспекте Абая. По данным МЧС, мужчина 1966 года рождения выполнял работы по изоляции фундамента, когда произошло обрушение грунта. Самостоятельно выбраться из ямы он не смог.
Сотрудники МЧС извлекли его из ямы и передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования, — сообщили в ведомстве.
После спасательной операции пострадавшего передали медикам. О его состоянии в МЧС не сообщили.
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