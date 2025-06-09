8 июня во дворе жилого дома на улице Осипенко в Павлодаре произошёл конфликт между мужчинами, которые распивали алкогольные напитки. По информации Департамента полиции, в ходе ссоры один из участников едва не нанес удар ножом своему оппоненту. Вскоре он заявил, что был порезан, передаёт BAQ.KZ.

Однако в полиции уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Все участники конфликта были установлены, задержаны и доставлены в отдел полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия.