Подготовку к новому сезону наши боксеры начали на базе в Туркестанской области, передает Baq.kz со ссылкой на НОК РК.

Согласно информации пресс-службы Казахстанской федерации, в УТС принимают участие 50 атлетов.

- Боксеры со всех регионов будут работать над повышением своих физических и функциональных возможностей, а также накоплением общего объёма, - говорится в сообщении НОК РК.

Также спортсмены будут поднимать уровень выносливости и формировать базу, необходимую для предстоящих соревнований в новом сезоне".

Сборы продлятся до 25 января.