Мужская команда Казахстана по боксу начала подготовку к новому сезону
У казахстанских боксеров стартовали учебно-тренировочные сборы
Сегодня, 19:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:50Сегодня, 19:50
80Фото: НОК РК
Подготовку к новому сезону наши боксеры начали на базе в Туркестанской области, передает Baq.kz со ссылкой на НОК РК.
Согласно информации пресс-службы Казахстанской федерации, в УТС принимают участие 50 атлетов.
- Боксеры со всех регионов будут работать над повышением своих физических и функциональных возможностей, а также накоплением общего объёма, - говорится в сообщении НОК РК.
Также спортсмены будут поднимать уровень выносливости и формировать базу, необходимую для предстоящих соревнований в новом сезоне".
Сборы продлятся до 25 января.
Самое читаемое
- Три железнодорожных вокзала реконструируют в СКО
- "Нам нужна Гренландия": Трамп допустил новые военные операции США после Венесуэлы
- Глава государства прокомментировал слухи о своем здоровье
- В Казахстане изменился порядок налогообложения транспортных средств
- Марко Рубио может возглавить управление Венесуэлой после смены власти