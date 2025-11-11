Мужская команда Казахстана по плаванию завоевала серебряную медаль на Играх исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

Казахстанские спортсмены показали отличный результат в эстафете 4×100 метров (комплексное плавание), заняв второе место.

За сборную выступили Адильбек Мусин, Максим Сказобцов, Айбат Мырзамуратов и Глеб Коваленя. Казахстанцы преодолели дистанцию за 03:43.14, уступив лишь команде Турции, которая завоевала золото с результатом 03:40.56.

Бронзовые медали достались сборной Индонезии, показавшей время 03:44.07.