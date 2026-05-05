Мужская сборная Казахстана вышла в 1/8 финала ЧМ по настольному теннису

Мужская сборная Казахстана по настольному теннису пробилась в 1/8 финала командного чемпионата мира в Лондоне, впервые в истории достигнув этой стадии турнира, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

В матче 1/16 финала казахстанцы обыграли сборную Испании со счётом 3:1. Победу команде принёс уверенный старт Алана Курмангалиева, который одолел Альваро Роблеса (3:1). Затем преимущество увеличил Кирилл Герасименко, переигравший Хуана Переса с аналогичным счётом.

Испанской команде удалось сократить отставание благодаря победе Даниэля Берзосы над Айдосом Кенжигуловым (3:1). Однако решающую точку в противостоянии поставил Кирилл Герасименко, который во втором своём матче уверенно обыграл Альваро Роблеса (3:0).

В следующем раунде казахстанская команда встретится с победителем пары Япония — Бельгия.

Отметим, что женская сборная Казахстана ранее завершила выступление на чемпионате мира, уступив команде Швеции в 1/16 финала со счётом 1:3.