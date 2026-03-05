Мужской хор Нацгвардии устроил музыкальный сюрприз женщинам в автобусах Астаны
В преддверии Международного женского дня солисты мужского хора Ансамбля Национальной гвардии МВД Казахстана провели праздничную акцию для жительниц и гостей столицы, передает BAQ.KZ.
Музыкальные выступления прошли в городских автобусах и на территории вокзального комплекса «Нұрлы жол».
Во время рейсов артисты исполняли популярные композиции под живой аккомпанемент, превратив общественный транспорт в импровизированную концертную площадку. Неожиданное выступление стало приятным сюрпризом для пассажиров.
Гвардейцы исполнили песни «Сұлу қыздар» и «Дарите женщинам цветы», а также поздравили женщин с наступающим праздником и вручили им цветы. Пассажиры тепло встретили артистов и поблагодарили за праздничную атмосферу.
Праздничная программа продолжилась на вокзале «Нұрлы жол», где солисты продолжили музыкальный флешмоб и поздравили пассажирок с Международным женским днем.
Ранее мужской хор Национальной гвардии ранее получил широкую известность после выступления на российском вокальном шоу «Ну-ка, все вместе!». Артисты представили необычную интерпретацию мирового хита Numb группы Linkin Park в сопровождении домбры, что вызвало большой интерес у жюри и зрителей.
