В преддверии Международного женского дня солисты мужского хора Ансамбля Национальной гвардии МВД Казахстана провели праздничную акцию для жительниц и гостей столицы, передает BAQ.KZ.

Музыкальные выступления прошли в городских автобусах и на территории вокзального комплекса «Нұрлы жол».

Во время рейсов артисты исполняли популярные композиции под живой аккомпанемент, превратив общественный транспорт в импровизированную концертную площадку. Неожиданное выступление стало приятным сюрпризом для пассажиров.

Гвардейцы исполнили песни «Сұлу қыздар» и «Дарите женщинам цветы», а также поздравили женщин с наступающим праздником и вручили им цветы. Пассажиры тепло встретили артистов и поблагодарили за праздничную атмосферу.

Праздничная программа продолжилась на вокзале «Нұрлы жол», где солисты продолжили музыкальный флешмоб и поздравили пассажирок с Международным женским днем.

Ранее мужской хор Национальной гвардии ранее получил широкую известность после выступления на российском вокальном шоу «Ну-ка, все вместе!». Артисты представили необычную интерпретацию мирового хита Numb группы Linkin Park в сопровождении домбры, что вызвало большой интерес у жюри и зрителей.