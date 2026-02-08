Мужской скиатлон на Олимпиаде-2026: результаты казахстанских лыжников
"Золото" ушло в Норвегию.
Сегодня, 18:01
111Фото: НОК РК
На Олимпийских играх-2026 в Италии в рамках соревнований по лыжным гонкам состоялся мужской скиатлон (10 км+10 км), передаёт BAQ.KZ.
От сборной Казахстана в гонке приняли Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков.
Муратбеков финишировал на 45-м месте. Башмаков показал 49-й результат.
Золотую медаль завоевал Йоханнес Клебо (Норвегия). На вторую ступень пьедестала поднялся француз Матис Делож. С "бронзой" завершил свое выступление Мартин Ньенгет (Норвегия).
