На Олимпийских играх-2026 в Италии в рамках соревнований по лыжным гонкам состоялся мужской скиатлон (10 км+10 км), передаёт BAQ.KZ.

От сборной Казахстана в гонке приняли Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков.

Муратбеков финишировал на 45-м месте. Башмаков показал 49-й результат.

Золотую медаль завоевал Йоханнес Клебо (Норвегия). На вторую ступень пьедестала поднялся француз Матис Делож. С "бронзой" завершил свое выступление Мартин Ньенгет (Норвегия).