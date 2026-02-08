Мужской скиатлон на Олимпиаде-2026: результаты казахстанских лыжников

"Золото" ушло в Норвегию.

Сегодня, 18:01
АВТОР
Сегодня, 18:01
Сегодня, 18:01
111
Фото: НОК РК

На Олимпийских играх-2026 в Италии в рамках соревнований по лыжным гонкам состоялся мужской скиатлон (10 км+10 км), передаёт BAQ.KZ.

От сборной Казахстана в гонке приняли Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков.

Муратбеков финишировал на 45-м месте. Башмаков показал 49-й результат.

Золотую медаль завоевал Йоханнес Клебо (Норвегия). На вторую ступень пьедестала поднялся француз Матис Делож. С "бронзой" завершил свое выступление Мартин Ньенгет (Норвегия).

