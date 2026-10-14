Можно ли сегодня услышать музыку, которая звучала тысячу лет назад, во времена Абу Насра аль-Фараби? Учёные изучают средневековые трактаты, восстанавливают музыкальные инструменты и рассчитывают интервалы, чтобы приблизиться к звучанию X века. Но насколько точной может быть такая реконструкция и что общего у инструментов той эпохи с казахской домброй и жетігеном? Об этом BAQ.KZ рассказал доктор философских наук, профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби Жақыпбек Алтаев.

Что известно о музыке тысячелетней давности

Главным источником знаний о музыкальной культуре эпохи аль-Фараби остаётся его труд «Китаб аль-мусики аль-кабир» – «Большая книга музыки».

В нём мыслитель подробно исследовал природу звука, музыкальные интервалы, ритмы, мелодии, инструменты и особенности исполнения.

По словам Жақыпбека Алтаева, этот трактат позволяет современным исследователям понять, как была устроена музыкальная система X века.

«Поэтому говорить о том, что сегодня мы располагаем «музыкой аль-Фараби», было бы неправильно. Мы располагаем гораздо более ценным в научном отношении свидетельством – описанием музыкального языка своей эпохи», – пояснил профессор.

Чтобы восстановить представление о музыкальной культуре того времени, учёные изучают не только труды аль-Фараби. Они сопоставляют их с работами других средневековых мыслителей, археологическими находками, изображениями инструментов и сохранившимися музыкальными традициями.

Так исследователи пытаются понять, какие звуки считались созвучными, как строились мелодии и каким образом музыканты организовывали ритм.

Можно ли восстановить музыку X века?

По словам профессора, современные технологии и научные методы позволяют восстановить отдельные элементы средневекового звучания, но не сами мелодии в их первоначальном виде.

«Восстановить звучание музыки X века можно лишь частично. По трудам аль-Фараби исследователи способны реконструировать интервалы и звукоряды, принципы настройки инструментов, ритмические модели, устройство музыкальных инструментов и некоторые особенности мелодического движения и исполнения», – рассказал Алтаев.

Особенно ценными для учёных остаются описания уда – старинного струнного инструмента. Аль-Фараби подробно рассматривал расположение струн, особенности грифа и положение пальцев музыканта.

Эти сведения помогают приблизительно воссоздать технику исполнения.

Однако даже при наличии подробных описаний остаются неизвестными многие детали: тембр конкретного инструмента, манера музыканта, интонации, акустика помещения и сама мелодия.

«Поэтому речь идёт не о возвращении утраченного звука, а о его исторически обоснованной реконструкции», – подчеркнул профессор.

Как звучали инструменты эпохи аль-Фараби

В своих трудах аль-Фараби описывал уд, танбур, мизмар, сурнай, рабаб и другие инструменты.

Сегодня исследователи пытаются воссоздавать подобные инструменты, опираясь на средневековые описания, археологические данные и исторические аналоги.

Они изучают конструкцию, количество струн, строй, размеры и предполагаемый диапазон звучания.

Но даже если инструмент изготовлен по историческим описаниям, нельзя утверждать, что он звучит точно так же, как тысячу лет назад.

«Даже точно воссозданный инструмент будет звучать иначе, поскольку звук рождается не только из его конструкции, но и из материала, технологии изготовления, исполнительской манеры и акустической среды», – объяснил Алтаев.

Поэтому такие инструменты учёные рассматривают прежде всего как научную попытку приблизиться к музыкальной культуре прошлого.

Сохранились ли мелодии самого аль-Фараби?

Один из самых интересных вопросов – можно ли сегодня исполнить произведение, которое когда-то звучало при жизни мыслителя.

Как отметил профессор, достоверно сохранившихся музыкальных произведений, авторство которых можно было бы приписать аль-Фараби, нет.

Его трактаты описывают музыкальную систему, но не содержат записи конкретных мелодий, позволяющей точно воспроизвести их спустя тысячу лет.

Тем не менее учёные могут создавать музыкальные реконструкции на основе описанных им звукорядов, ритмов и принципов исполнения.

«Это позволяет проводить музыкальные эксперименты на основе теории аль-Фараби, но выдавать их за восстановленные мелодии X века было бы научно некорректно», – подчеркнул Алтаев.

Есть ли связь между аль-Фараби и казахской домброй?

Отдельное направление исследований связано с поиском сходств между инструментами, описанными аль-Фараби, и традиционными казахскими музыкальными инструментами.

По словам профессора, казахстанский исследователь Сағатбек Медеубекұлы изучает такие параллели в своей монографии «Әл-Фараби және қазақтың музыкалық аспаптары».

В частности, рассматривается возможное конструктивное сходство танбура с домброй, мизмара с сыбызғы, а также некоторых струнных инструментов с жетігеном.

Особый интерес представляет предложенная исследователем реконструкция одного из инструментов, описанных аль-Фараби. По словам Алтаева, его конструкция обнаруживает сходство с жетігеном.

Однако профессор призывает не делать поспешных выводов.

«Современная наука пока не располагает достаточными доказательствами для прямой цепочки «аль-Фараби – домбыра – современный кюй»», – отметил он.

Поэтому речь идёт о возможных историко-культурных связях и сходстве конструкций, а не о доказанном происхождении казахских инструментов от музыкальных инструментов X века.

Исследования в этой области продолжаются и в Казахстане. Помимо Сағатбека Медеубекұлы, музыкальное наследие аль-Фараби в контексте истории Центральной Азии и этномузыкологии изучает Саида Даукейева.

Понравилась бы нам музыка тысячелетней давности?

Даже если учёным удастся максимально точно восстановить музыкальный инструмент и воспроизвести описанные аль-Фараби интервалы, современный слушатель может воспринять такую музыку совсем иначе, чем человек X века.

Как объяснил профессор, наш слух привык к современной музыкальной системе, тогда как средневековая музыка строилась на других принципах организации звуков, ритмов и мелодий.

Некоторые интервалы могли бы показаться современному человеку непривычными или даже похожими на расстроенный инструмент.

Но для слушателя той эпохи они могли звучать естественно и выразительно.

«Музыка существует не только в физических звуках, но и в том, как эти звуки воспринимаются. Слух человека X века формировался внутри иной музыкальной культуры – с другими интервалами, строями, представлениями о созвучии, ритме и музыкальной фразе», – рассказал Алтаев.

По его словам, восстановить звук гораздо легче, чем понять, как именно его воспринимали люди тысячу лет назад.

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