Почему идеи аль-Фараби могут снова быть актуальными в эпоху ИИ

Идеи аль-Фараби вновь актуальны в эпоху искусственного интеллекта, заявляют отечественные ученые. По словам декана факультета философии и политологии КазНУ им. аль-Фараби Бекжана Мейрбаева во время стремительного развития искусственного интеллекта человечество сталкивается с фундаментальными вопросами. Что остаётся подлинно человеческим в мире алгоритмов? Где проходит граница между инструментом и субъектом? Как сохранить этический ориентир, когда технологии расширяют возможности, но не всегда указывают направление? Именно здесь наследие Абу Насра аль-Фараби – «Второго учителя» после Аристотеля – обретает новую, практическую силу, говорит эксперт.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая 20 января 2026 года чётко обозначил задачу: учения аль-Фараби, Ясауи и Абая не должны вспоминаться лишь в юбилейные годы. Необходимо регулярно проводить научные мероприятия, глубоко изучать и системно популяризировать это наследие. Президент подчеркнул, что труды великих мыслителей – фундамент нашей духовно-философской самобытности, а концепция «Адал азамат» созвучна идеалу «совершенного человека». Это прямое указание на то, что фарабийская традиция должна стать живым интеллектуальным ресурсом для решения вызовов XXI века», – говорит Бекжан Мейрбаев.

Эксперт напомнил, что аль-Фараби жил в IX-X веках, но мыслил категориями, которые сегодня звучат удивительно современно. В центре его философии находится разум, как высшая способность человека, отличающая его от всех остальных существ. Именно через развитие интеллекта человек познаёт мир, овладевает науками и искусствами, отличает благое от дурного. Счастье достигается не через богатство или власть, а через совершенствование души, обретение добродетели и подлинного знания.

«В трактате «О взглядах жителей добродетельного города» он рисует общество, где правитель-философ ведёт граждан к общему благу, опираясь на справедливость, знание и нравственное совершенствование. Добродетельный город противопоставляется «невежественным» городам, где люди гонятся лишь за телесными удовольствиями и материальными благами», – продолжил Бекжан Мейрбаев.

Сегодня, продолжает эксперт, эти идеи изучаются и переосмысливаются в нескольких ключевых направлениях. Во-первых, это этика технологий и искусственного интеллекта. Аль-Фараби рассматривал разум не как механический расчёт, а как способность к подлинному пониманию, связанную с нравственным выбором. Современные исследователи, в том числе в Казахстане, обращаются к его учению, чтобы ответить на вопрос: может ли машина обладать настоящим разумом или она остаётся лишь инструментом? Ответ мыслителя однозначен: ИИ усиливает человеческие возможности, но не заменяет субъектность. Опасен не алгоритм, а человек, который перестаёт мыслить самостоятельно.

«Во-вторых, активно исследуется концепция добродетельного общества применительно к управлению и образованию. Идеи аль-Фараби о гармонии теории и практики, о роли наставника, который не должен быть ни чрезмерно суровым, ни чрезмерно мягким, о необходимости постоянного самосовершенствования становятся основой для программ воспитания «ответственного гражданина» и этического лидерства. В КазНУ им. аль-Фараби эти подходы интегрируются в образовательные проекты, включая «Al-Farabi University Smart City», где технологическая платформа сочетается с духовно-нравственной», – рассказал эксперт.

Третьим пунктом, наш спикер отмечает умение аль-Фараби соединить античную рациональность, исламскую этику и тюркскую культурную традицию. Сегодня это наследие помогает выстраивать межкультурный диалог в условиях глобальной поляризации и кризиса доверия.