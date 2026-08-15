Музыка Шамши Калдаякова зазвучала по-новому в театральной постановке

Ко дню рождения известного казахстанского композитора Шамши Калдаякова в Казахстане проходят культурные мероприятия, посвящённые его творчеству. Одним из них стала театральная постановка, в которой знакомые миллионам слушателей песни получили новое сценическое прочтение. О замысле спектакля, работе с музыкальным наследием композитора и о том, почему его творчество продолжает находить отклик у современного зрителя, рассказал постановщик Адилет Аканов. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

— Почему вы решили обратиться именно к творчеству Шамши Калдаякова? Что стало отправной точкой для создания постановки?

— Музыка Шамши Калдаякова давно стала частью нашего культурного быта. Мы слышим её с детства, на каждом празднике, знаем и любим эти мелодии. Но за привычными, знакомыми всем песнями скрывается мощнейшая драматургия.

Отправной точкой стало желание заглянуть за фасад известных хитов и понять, как создавались эти песни, что стояло за ними, какие чувства и события становились источником вдохновения. Хотелось перевести этот огромный пласт нашей музыкальной памяти на язык современного театра.

— Шамши Калдаяков — фигура, хорошо известная нескольким поколениям. Как вам хотелось показать его современному зрителю?

— Главное — мы не хотели делать спектакль-памятник. Шамши Калдаяков в нашей постановке — не далёкий классик из учебника, а живой человек.

Мы показываем его через понятные каждому эмоции — падения, творческие кризисы, моменты счастья. Важно было показать и его окружение: как среда влияла на композитора и как он, в свою очередь, влиял на людей вокруг себя.

При этом мы постарались избежать архаики. Авторские мелодии были сохранены, но ритм и сценическая подача адаптированы под восприятие сегодняшнего зрителя.

— Что оказалось самым сложным в работе над постановкой?

— Сложно работать с материалом, который практически все знают наизусть. У каждого зрителя в голове существует свой Шамши. Поэтому главным вызовом для нас было найти баланс между биографическими фактами и театральной условностью.

Нам было важно не превратить спектакль в обычный концерт или караоке-вечер. Перед нами стояла задача рассказать историю, в которой музыка является не просто сопровождением, а частью драматургии. И, конечно, было непросто уложить масштаб жизни и творчества такого человека в два часа сценического времени.

— Какие произведения Шамши Калдаякова занимают особое место в спектакле?

— Мы выбирали песни, которые двигают сюжет, а не просто иллюстрируют определённую эпоху.

«Ана туралы жыр» стала кульминацией личной, лирической линии. Это история о безусловной любви и корнях.

«Сыған серенадасы» позволяет раскрыть Шамши как смелого художника, который не боялся экспериментировать, обращаться к чужим фольклорным мотивам и искать новые формы выражения.

При этом в спектакле очень важна не только сама музыка, но и её живое исполнение. У нас играл живой оркестр, и это, на мой взгляд, стало одним из главных достоинств постановки. Всё сложилось очень гармонично, и благодаря этому музыка Шамши зазвучала особенно живо и тепло.

— Какой главный посыл вы хотели оставить зрителю после спектакля?

— Мы хотели показать, что искреннее творчество всегда побеждает обстоятельства. Шамши Калдаяков сталкивался со сложными рамками своего времени, но его песни в итоге пережили всё.

Это история о том, что настоящая честность перед самим собой и своей публикой всегда берёт верх. Когда человек создаёт что-то искреннее, оно перестаёт принадлежать только своему времени. Оно начинает жить дальше — уже в других поколениях.

— Что, на ваш взгляд, должен почувствовать современный зритель после спектакля?

— Хотелось бы, чтобы зритель вышел из зала с ощущением тепла и лёгкой светлой грусти.

Мы живём в мире больших скоростей и постоянного цифрового шума, поэтому музыка Шамши — это ещё и возможность хотя бы на время замедлиться, прислушаться к себе.

Мне кажется, человек должен понять: эти песни живы не потому, что их «надо» помнить. Они продолжают звучать потому, что в них заложен очень точный и простой код человечности. И этот код работает даже сегодня, в 2026 году.

Творчество Шамши Калдаякова давно вышло за рамки своего времени. Его песни стали частью культурной памяти Казахстана, а новые поколения продолжают находить в них темы, понятные каждому: любовь к матери и родной земле, человеческие чувства, радость, надежду и светлую грусть.

Современная театральная постановка предлагает взглянуть на известного композитора не только как на автора любимых мелодий, но и как на человека — со своими сомнениями, поисками, радостями и трудностями. Живой оркестр, сценическая драматургия и новое прочтение знакомых произведений позволяют услышать музыку Шамши Калдаякова по-новому.

И, возможно, именно в этом заключается главный секрет её долголетия: меняются эпохи, технологии и зрители, но настоящая человеческая эмоция остаётся понятной каждому.