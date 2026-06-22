Музыка, спорт и этно: какие мероприятия пройдут в Алматинской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Этим летом Алматинская область станет одной из самых насыщенных событийных площадок страны. В течение трёх месяцев регион примет десятки крупных фестивалей, спортивных турниров, этнокультурных праздников и open-air концертов с участием казахстанских и мировых звёзд.
Мероприятия пройдут на самых популярных туристических локациях – от побережья Капшагайского водохранилища до горных курортов и живописных ущелий. Организаторы отмечают, что формат сезона позволит гостям сочетать отдых на природе с посещением масштабных событий.
ИЮНЬ
Сезон откроется 19 июня в городе Қонаев музыкальным фестивалем ASPAN FEST с участием популярных казахстанских артистов, включая МузАРТ, Ернара Айдара и Мадину Садуақасову.
На следующий день, 20 июня, в горах Oi-Qaragai Panorama пройдёт SPEKTO Open Air – фестиваль электронной музыки с диджей-сетами и световыми шоу международного уровня.
Кульминацией месяца станет 27 июня, когда в регионе одновременно пройдут сразу несколько крупных событий: этнокультурный фестиваль Қымызмұрындық-2026 в Кегенском районе, международный музыкальный SATISFACTION Festival, турнир OCTAGON 88 в Қонаев и другие мероприятия.
ИЮЛЬ
В июле программа станет ещё масштабнее. На Капшагайском побережье состоится международный заплыв Oceanman Kazakhstan 2026, а в горных районах – этнофестивали и культурные праздники.
Одними из ключевых событий месяца станут OYU FEST с участием Розы Рымбаевой и популярных молодых исполнителей, а также дрифт-шоу Central Asia Drift Show и автомобильный форум Drive Forum Great Orda 2026.
Финалом музыкального месяца станет TOYLA Music Festival, где выступят международные артисты, включая Hurts и Alice Glass.
АВГУСТ
В августе регион продолжит принимать крупные события. Среди них – аудиоэкспедиция SUAQ в Чарынском каньоне, авиашоу "Небо Байсерке – 2026", а также международные фестивали Park Live Kazakhstan и Family Rock Festival.
В целом Алматинская область этим летом станет одной из главных точек притяжения для любителей музыки, спорта и путешествий. Большинство мероприятий пройдут под открытым небом и соберут гостей из Казахстана и зарубежных стран.
Самое читаемое
- Застряли в 90-х: как люди живут на острове в центре Семея
- После скандала с ножом в детсаду Мангистау директор лишилась должности
- Новые правила для школ: какие изменения ждут учеников, родителей и педагогов
- Почти весь Казахстан оказался под штормовым предупреждением
- День медицинского работника в Казахстане: достижения отечественного здравоохранения