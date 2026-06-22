Этим летом Алматинская область станет одной из самых насыщенных событийных площадок страны. В течение трёх месяцев регион примет десятки крупных фестивалей, спортивных турниров, этнокультурных праздников и open-air концертов с участием казахстанских и мировых звёзд.

Мероприятия пройдут на самых популярных туристических локациях – от побережья Капшагайского водохранилища до горных курортов и живописных ущелий. Организаторы отмечают, что формат сезона позволит гостям сочетать отдых на природе с посещением масштабных событий.

ИЮНЬ

Сезон откроется 19 июня в городе Қонаев музыкальным фестивалем ASPAN FEST с участием популярных казахстанских артистов, включая МузАРТ, Ернара Айдара и Мадину Садуақасову.

На следующий день, 20 июня, в горах Oi-Qaragai Panorama пройдёт SPEKTO Open Air – фестиваль электронной музыки с диджей-сетами и световыми шоу международного уровня.

Кульминацией месяца станет 27 июня, когда в регионе одновременно пройдут сразу несколько крупных событий: этнокультурный фестиваль Қымызмұрындық-2026 в Кегенском районе, международный музыкальный SATISFACTION Festival, турнир OCTAGON 88 в Қонаев и другие мероприятия.

ИЮЛЬ

В июле программа станет ещё масштабнее. На Капшагайском побережье состоится международный заплыв Oceanman Kazakhstan 2026, а в горных районах – этнофестивали и культурные праздники.

Одними из ключевых событий месяца станут OYU FEST с участием Розы Рымбаевой и популярных молодых исполнителей, а также дрифт-шоу Central Asia Drift Show и автомобильный форум Drive Forum Great Orda 2026.

Финалом музыкального месяца станет TOYLA Music Festival, где выступят международные артисты, включая Hurts и Alice Glass.

АВГУСТ

В августе регион продолжит принимать крупные события. Среди них – аудиоэкспедиция SUAQ в Чарынском каньоне, авиашоу "Небо Байсерке – 2026", а также международные фестивали Park Live Kazakhstan и Family Rock Festival.

В целом Алматинская область этим летом станет одной из главных точек притяжения для любителей музыки, спорта и путешествий. Большинство мероприятий пройдут под открытым небом и соберут гостей из Казахстана и зарубежных стран.