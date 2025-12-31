Вечером 31 декабря Алматы погрузится в атмосферу праздника, музыки и новогоднего настроения. С 18:00 до 00:30 на площади Астана состоится главный концерт, который традиционно соберёт тысячи жителей и гостей города, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

На сцене выступят звёзды казахстанской эстрады, популярные группы и молодые исполнители. Зрителей ждёт насыщенная концертная программа с живым звуком и праздничным шоу, рассчитанным на самую широкую аудиторию.

Кульминацией вечера станет новогодний фейерверк. Как отмечают организаторы, салют будет проведён за счёт спонсорских средств, при строгом соблюдении всех требований безопасности.

Городские власти приглашают алматинцев и гостей мегаполиса встретить Новый год вместе и напоминают о необходимости соблюдать общественный порядок и меры безопасности во время массовых мероприятий.