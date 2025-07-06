В Шымкенте состоялся праздничный вечер "Нағыз қазақ – домбыра", приуроченный к Национальному дню домбры — священного символа казахского народа, передает BAQ.KZ.

Руководитель кружка юных домбристов из Социального комплексного учебного центра "Ернұр" А.У.Советбеккызы представила выступления своих талантливых учеников. Они исполнили известные казахские кюи, подарив зрителям музыкальное наслаждение и яркие эмоции.

Кроме того, в рамках мероприятия была организована книжная выставка, где читатели могли ознакомиться с историей появления домбры, ее видами, а также с информацией о знаменитых домбристах.