В столичном торговом центре MEGA Silk Way состоялся музыкальный флешмоб «Бақыт деген», приуроченный к праздничной дате и организованный в поддержку проекта новой Конституции Казахстана. Участники акции подготовили романтический перформанс с живым исполнением одноименной песни, превратив обычную встречу в трогательное общественное событие, передает BAQ.KZ.

Сюжет флешмоба начался с, казалось бы, обычной сцены: молодой человек встретил свою возлюбленную с букетом роз и начал тихо играть на гитаре. Однако уже с первых нот припева к исполнению неожиданно начали присоединяться участники из разных бутиков торгового центра.

С каждым новым повторением припева число участников увеличивалось. Посетители торгового центра становились свидетелями того, как импровизированное выступление постепенно превращается в масштабное хоровое исполнение, наполняя пространство атмосферой радости и праздничного настроения.

Кульминацией флешмоба стало общее исполнение финального припева. В этот момент молодой человек подошел к девушке, протянул ей букет, встал на одно колено и публично признался в своих чувствах.

По словам организаторов, акция «Бакыт деген» стала символом счастья, искренних эмоций и общественного единства. Через музыку и участие людей авторы проекта стремились создать атмосферу праздника и напомнить о ценности человеческих отношений и поддержки в обществе.

Флешмоб стал еще одним общественным знаком поддержки проекта новой Конституции. Отметим, что общереспубликанский референдум по вопросу принятия Основного закона страны состоится 15 марта.