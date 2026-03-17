Если раньше можно было «попасть» на штраф всего за неделю, то теперь все стало проще. Оплатить проезд по платной дороге можно спокойно - без лишней спешки.

Министерство транспорта Казахстана утвердило изменения в правила оплаты проезда по платным дорогам. Новый приказ делает систему более удобной и снижает риск штрафов за просрочку.

Раньше действовало строгое правило: если водитель не оплатил проезд в течение 7 дней, уже на восьмой день материалы передавали в органы транспортного контроля.

«Если водитель не оплачивал проезд в течение семи календарных дней, на восьмой день материалы направлялись в органы транспортного контроля», - говорится в документе.

Теперь срок значительно увеличили.

Если водитель - физлицо - не оплатит проезд, у него есть целых 30 дней. Только после этого, на 31-й день, материалы передадут для рассмотрения.

«Если физическое лицо не произведет оплату в течение 30 календарных дней, материалы будут направляться на 31-й день», - уточняется в новых правилах.

При этом впервые ввели отдельный порядок для компаний.

Юридические лица должны оплачивать проезд до 20-го числа следующего месяца. Если этого не произойдёт, материалы передадут в контрольные органы уже на следующий день.

«Если юридическое лицо не произведет оплату до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, материалы направляются на следующий день», - отмечается в приказе.

В целом изменения направлены на одно - дать водителям больше времени и снизить количество штрафов из-за банальной забывчивости.

Новые правила вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.