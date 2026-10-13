Сдавать на права больше трех раз станет платно: МВД готовит новые правила

Провалил экзамен на права, приходи завтра. Министерство внутренних дел разработало изменения в правила сдачи экзаменов на водительское удостоверение и регистрации машин. Пересдать экзамен можно будет уже на следующий рабочий день, сданная теория больше не будет сгорать из-за проваленной практики, а вот после третьей неудачи попытки станут платными.

В МВД объясняют, что хотят сделать госуслуги проще и быстрее и убрать лишние процедуры.

«Наша цель - сделать получение государственных услуг проще и быстрее. Исключаются избыточные процедуры», – сказала заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

Пересдача на следующий день

Если с первого раза экзамен сдать не получилось, пересдать его можно будет уже на следующий рабочий день.

Если не получится и во второй раз, на подготовку дадут 10 календарных дней.

После трех неудачных попыток сдать теоретический или практический экзамен следующие попытки станут платными. В МВД говорят, что так хотят добиться, чтобы кандидаты приходили на экзамен с прочными знаниями.

Теория больше не сгорит

Сейчас, если человек сдал теорию, но провалил практику, результат теоретического экзамена аннулируют. По новым правилам сданная теория будет сохраняться, даже если практику сдать не удалось.

Иностранные права проверят

Обменять иностранное водительское удостоверение на казахстанское можно будет только после двух условий. Нужно сдать теоретический экзамен, а уполномоченный орган по безопасности дорожного движения должен получить от иностранного ведомства подтверждение, что права настоящие.

«Это защита от поддельных документов на наших дорогах», – пояснила Боранова.

Переоборудовал машину, осмотр не нужен

Изменения коснутся и регистрации транспорта. Если машину переоборудовали, отдельный осмотр больше не потребуется. Достаточно будет документа, который подтверждает, что внесенные изменения безопасны.