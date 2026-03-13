С начала года МВД Казахстана изъяло из незаконного оборота 580 единиц различного оружия, передает BAQ.KZ.

В том числе изъято 63 единицы криминального оружия, из них 49 единиц были похищены в ходе январских событий, а также свыше 2 тысяч боеприпасов.

"С 10 марта в стране проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", в рамках которого активно продолжается работа по выявлению оружия, находящегося в незаконном обороте.

С начала проведения ОПМ из незаконного оборота изъято 105 единиц оружия, более 260 патронов и 13 взрывных устройств. Обнаружено 19 тайников с оружием и боеприпасами. Изъято 6 единиц оружия, похищенных в период январских событий, а также полицейская экипировка, в том числе 1 пистолет, 2 нарезных карабина и 3 гладкоствольных ружья, а также служебные бронежилеты. Жителями страны добровольно сдано 10 единиц оружия", – сообщили в МВД РК.

Проверкой охвачено свыше 5 тысяч владельцев гражданского оружия, из которых более 70 человек привлечены к административной ответственности.

6 марта в Алматинской области сотрудниками департамента полиции совместно с ДКНБ на окраине города Конаев был обнаружен схрон, где изъят карабин, похищенный во время январских событий в Алматы.

11 марта на окраине села Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области сотрудниками криминальной полиции на берегу реки Талас обнаружены и изъяты охотничьи ружья, похищенные во время январских событий в Таразе.

Министерство внутренних дел напоминает, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности.