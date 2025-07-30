30 июля – Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Эта дата ежегодно служит важным напоминанием о том, что даже в XXI веке миллионы людей по всему миру продолжают становиться жертвами одной из самых жестоких форм преступной эксплуатации. В этот день страны-члены ООН проводят масштабные акции, направленные на информирование населения, профилактику и противодействие этому явлению. Казахстан, как участник международных соглашений и сторонник глобальной борьбы с организованной преступностью, вносит весомый вклад в это общее дело.

Министерство внутренних дел Республики Казахстан, как ключевой орган по обеспечению внутренней безопасности, активно работает над выявлением, пресечением и предупреждением фактов торговли людьми. Сегодня, в условиях глобальных миграционных процессов и цифровизации преступных схем, борьба с этим видом преступлений требует системного подхода и межведомственного взаимодействия, передает BAQ.KZ.

ООН в 2013 году официально провозгласила 30 июля Всемирным днем борьбы с торговлей людьми. В 2025 году темой международной кампании выбрано:

"Торговля людьми — это организованная преступность. Давайте работать вместе, чтобы положить конец всем формам эксплуатации".

Казахстан не остался в стороне. МВД РК в сотрудничестве с государственными органами, неправительственными организациями и международными партнерами в эти дни организует республиканскую информационную кампанию "Едины в борьбе с торговлей людьми!".

В рамках республиканской кампании по всей стране проходят следующие мероприятия:

Распространение информационных материалов, содержащих признаки торговли людьми, рекомендации по действиям в подозрительных ситуациях и телефоны доверия.

Правовые консультации для населения, где любой желающий может получить бесплатную юридическую помощь и задать вопросы.

Проведение тематических лекций, круглых столов, встреч и тренингов, особенно в учебных заведениях, миграционных центрах и на транспорте.

Поддержка пострадавших: сотрудничество с приютами, службами социальной реабилитации и международными организациями.

Ведомство акцентирует внимание на том, что каждый гражданин может внести свой вклад в борьбу с торговлей людьми:

изучая и распространяя информацию;

поддерживая инициативы волонтеров и НПО;

своевременно сообщая о подозрениях в правоохранительные органы.

Законодательная база и международные обязательства

В Казахстане действует специальный Закон "О противодействии торговле людьми", который определяет понятия, механизмы защиты и меры ответственности. Страна также является участником Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми.

В соответствии с международными стандартами, торговля людьми включает вербовку, перевозку, перемещение, укрывательство или получение лиц с целью эксплуатации, в том числе с применением обмана, угроз, насилия или злоупотребления уязвимостью.

Статистика и правоприменительная практика МВД

МВД Республики Казахстан продолжает усиливать борьбу с преступлениями, связанными с незаконной миграцией, которая часто используется как инструмент торговли людьми. По данным ведомства, только в первой половине 2025 года к ответственности были привлечены 200 тысяч иностранных граждан.

Из них:

46 тысяч — за нарушение режима пребывания;

10 тысяч были выдворены из страны с запретом на въезд сроком на 5 лет.

2 тысячи работодателей были привлечены к ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы, а по семи случаям возбуждено уголовное дело за систематическое нарушение порядка трудоустройства мигрантов.

Усиление миграционного контроля

С учетом растущей миграционной нагрузки и глобальных угроз в сфере торговли людьми, МВД Казахстана выделяет четыре приоритетных направления в рамках миграционной политики:

Цифровизация контроля за пребыванием иностранцев

МВД запустило проект по мониторингу иностранных граждан с использованием искусственного интеллекта. Этот подход позволит автоматизировать выявление нарушений и минимизировать человеческий фактор. Проект будет завершен до конца текущего года.

Укрепление правовой базы

Приняты поправки в законодательство (17 июля 2025 года), усиливающие контроль за миграцией. Введен институт обязательной регистрации иностранцев, пребывающих свыше 30 дней, и предоставлено право отказывать в приглашениях гражданам из стран миграционного риска.

Контроль за внутренней миграцией

Ведется постоянный мониторинг регистрации населения. Выявлены и ликвидированы схемы фиктивной регистрации в жилых помещениях. За подобные нарушения собственники жилья привлекаются к ответственности (статья 493 КоАП РК).

Усиление защиты национального паспорта

Казахстанский паспорт совершенствуется в соответствии с международными стандартами. Сегодня казахстанцы могут без виз посещать 43 страны мира. Вводятся новые защитные элементы, в том числе микротекст с личными данными владельца.

Сотрудники МВД призывают граждан не оставаться в стороне и напоминают:

каждый человек способен внести вклад в общее дело. Это можно сделать, распространяя информацию о проблеме, поддерживая тематические организации или реагируя на подозрительные случаи.

Каждый гражданин может внести свой вклад в борьбу с торговлей людьми:

• изучайте информацию о данной проблеме и делитесь ею с окружающими;

• поддерживайте профильные организации и участвуйте в благотворительных инициативах;

• при наличии подозрений на торговлю людьми — немедленно обращайтесь в органы внутренних дел.