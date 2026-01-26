В социальных сетях, в том числе в Threads, участились публикации с предложениями познакомиться — "ищу жену", "ищу мужа", "в поиске серьезных отношений". За такими постами могут скрываться как реальные пользователи, так и мошенники, передаёт BAQ.KZ.

По данным полиции, злоумышленники нередко выдают себя за привлекательных парней или девушек, активно вступают в переписку, проявляют внимание и быстро формируют доверительное общение. Со временем разговор может перейти к просьбам о финансовой помощи.

Как отмечают в МВД, схема обмана развивается поэтапно: сначала устанавливается эмоциональная связь, затем следуют рассказы о якобы сложной жизненной ситуации, болезни, срочных расходах или "выгодных инвестициях". После этого жертву просят перевести деньги — в том числе на зарубежные криптокошельки или через третьих лиц. Получив средства, мошенники прекращают общение или блокируют собеседника.

Поводом для настороженности должны стать просьбы о переводе денег, отказ от видеосвязи и личных встреч, а также использование фотографий, которые могут принадлежать другим людям.

Гражданам рекомендуют не переводить деньги интернет-знакомым и не передавать им личные данные, не отправлять свои фотографии, не переходить по подозрительным ссылкам и проверять профили собеседников. При малейших сомнениях следует прекратить общение.

Департамент по противодействию киберпреступности МВД призывает казахстанцев быть внимательными при онлайн-знакомствах и сообщать в полицию о фактах противоправных действий.