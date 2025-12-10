МВД Казахстана объявило в розыск супруга и свекровь судьи Айгуль Сайлыбаевой, тело которой было обнаружено в Германии, передает BAQ.KZ.

Ориентировки опубликованы на портале органов правовой статистики и специальных учётов.

Инициатором розыска выступило Министерство внутренних дел. Оперативно-следственные действия ведут сотрудники полиции Талдыкоргана в области Жетысу.

В розыск объявлены супруг погибшей — Александр Донцов, а также его мать, свекровь судьи — Наталья Донцова. Их разыскивают в рамках расследования уголовного дела об убийстве, совершённом в 2024 году за пределами Казахстана.

В ведомстве отмечают, что иные детали расследования в интересах следствия пока не подлежат разглашению.