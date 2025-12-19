В социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о том, что водителям необходимо заранее заменять водительские удостоверения, срок действия которых истекает в ближайшие четыре года, передает BAQ.KZ.

В Министерстве внутренних дел подчеркнули: порядок выдачи и замены водительских прав не изменялся. Документы подлежат замене только по истечении срока действия и в установленном порядке. Дополнительные требования, включая повторную сдачу экзаменов или какие-либо ограничения, отсутствуют.

Полиция призывает граждан проверять информацию исключительно через официальные источники. Распространение заведомо ложных сведений влечет ответственность в соответствии со статьей 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан.