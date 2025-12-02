В МВД Казахстана опровергли информацию о том, что камеры видеофиксации начали фиксировать превышение скорости от 66 км/ч. Сообщения, распространявшиеся в социальных сетях, не соответствуют действительности, передаёт BAQ.KZ.

"Никаких изменений не вводили. В населённых пунктах для легковых автомобилей по-прежнему действует стандартная норма — 60 км/ч. Камеры фиксируют превышение только при 70 км/ч и выше", — заявили в ведомстве.

Правоохранители призвали водителей не доверять непроверенным рассылкам и строго соблюдать правила дорожного движения.