МВД Казахстана опровергло слухи о штрафах за скорость от 66 км/ч
Сегодня, 11:33
85Фото: pixabay.com
В МВД Казахстана опровергли информацию о том, что камеры видеофиксации начали фиксировать превышение скорости от 66 км/ч. Сообщения, распространявшиеся в социальных сетях, не соответствуют действительности, передаёт BAQ.KZ.
"Никаких изменений не вводили. В населённых пунктах для легковых автомобилей по-прежнему действует стандартная норма — 60 км/ч. Камеры фиксируют превышение только при 70 км/ч и выше", — заявили в ведомстве.
Правоохранители призвали водителей не доверять непроверенным рассылкам и строго соблюдать правила дорожного движения.
