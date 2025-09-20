МВД Казахстана сообщило о проведении совместной спецоперации с украинскими коллегами, в результате которой в Киеве была пресечена деятельность крупного транснационального мошеннического call-центра, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Преступная схема строилась вокруг фиктивного "возврата инвестиций" после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами. Злоумышленники представлялись юристами, сотрудниками "судебных" и "налоговых" органов, рассылали поддельные документы и даже использовали технологии deepfake для маскировки лиц.

По предварительным данным, жертвами стали более 4,5 тыс. граждан Казахстана, стран ЕС и СНГ. Общий ущерб превышает 4 млн долларов США. В структуре call-центра было порядка 30 операторов, работавших под руководством координаторов и технических лидеров. Операторы получали процент с каждой выманенной суммы. Доходы преступники инвестировали в элитную недвижимость, земельные участки и автомобили премиум-класса.



В ходе обысков по 11 адресам изъято 41 компьютер, 24 мобильных телефона, SIM-карты и базы данных с номерами казахстанских операторов. Задержаны 15 граждан Украины, девять из них уже водворены в ИВС.

Совместные действия позволили нанести ощутимый удар по транснациональной киберпреступности и предотвратить новые случаи вовлечения граждан в мошеннические схемы, — отметил заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев.

Следственные действия продолжаются: правоохранители выясняют дополнительные эпизоды, круг соучастников и точный масштаб ущерба.