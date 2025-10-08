Министерство внутренних дел Казахстана начинает использование искусственного интеллекта для повышения прозрачности и эффективности отбора кандидатов на службу, передает BAQ.KZ.

В ведомстве прошла встреча с Нурали Сарбакышем, представителем компании Trust Education Company, разработавшей платформу TrustExam.ai, предназначенную для объективной оценки знаний.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества и подписании меморандума о взаимодействии.

Совместная работа МВД и Trust Education Company позволит внедрять интеллектуальные технологии в систему отбора, обеспечивая высокий уровень прозрачности, эффективности и доверия к процедурам оценки кандидатов.