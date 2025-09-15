Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха заявил о необходимости усиления мер в отношении нелегальных перевозчиков, отметив, что именно они становятся причиной самых тяжелых дорожно-транспортных происшествий, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Это проблема очень серьезная. Все крупные ДТП связаны именно с нелегальными перевозчиками, когда погибло много людей", – подчеркнул он.

Кроме того, Лепеха предложил внедрить единую систему учета медицинских противопоказаний для водителей. По его словам, сегодня у правоохранительных органов нет своевременного доступа к информации о том, что водитель состоит на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере.

"У нас есть факты, когда мы узнаем об этом только после совершения ДТП", – отметил вице-министр.

Он добавил, что создание такой системы позволит вовремя выявлять риски и предотвратить трагедии на дорогах.