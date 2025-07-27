МВД напомнило об ответственности за повреждение камер видеонаблюдения в колониях
За первый год действия нормы уже возбуждено свыше 70 уголовных дел.
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В исправительных учреждениях Казахстана усилены меры по обеспечению порядка и прозрачности: с июля 2024 года в Уголовный кодекс страны внесена новая статья 428-1, предусматривающая уголовную ответственность за умышленную порчу или выведение из строя камер видеонаблюдения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Нововведение стало реакцией на участившиеся случаи повреждения оборудования, которое активно внедряется в рамках создания системы круглосуточного видеоконтроля в местах лишения свободы.
За первый год действия нормы уже возбуждено свыше 70 уголовных дел, 35 осуждённых получили дополнительные сроки заключения и обязаны возместить материальный ущерб. В колонии № 55 города Шымкент за уничтожение камер сразу 13 заключённых приговорены к шести годам лишения свободы каждый.
На сегодняшний день в 78 колониях Казахстана установлено более 43 000 камер видеонаблюдения. Изображение в режиме реального времени поступает в Комитет уголовно-исполнительной системы, МВД и прокуратуру. Камеры фиксируют не только действия осуждённых, но и работу сотрудников УИС, обеспечивая прозрачность и соблюдение прав человека.
"По информации комитета УИС, количество преступлений по статье 428-1 уже демонстрирует устойчивое снижение. Это подтверждает эффективность нововведения, способствует сохранности дорогостоящего оборудования и экономии бюджетных средств", - говорится в сообщении.
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