С начала 2025 года в Казахстане произошло свыше 29 тысяч дорожно-транспортных происшествий, сообщили в Министерстве внутренних дел страны, передает BAQ.KZ.

Основными причинами аварий остаются превышение скорости, выезд на встречную полосу, вождение в состоянии опьянения и переход дороги в неположенных местах.

"Еще одна причина, и она, наверное, составляющая — это низкая транспортная дисциплина. С начала года полицией пресечено более 12 миллионов нарушений Правил дорожного движения. Задержаны свыше 21 тысячи пьяных водителей, лишены права управления более 25 тысяч водителей, подвергнуты административному аресту 21 тысяча человек, оштрафованы более 401 тысячи пешеходов", — отметил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Галым Саргулов на пресс-конференции в СЦК.

Представители МВД подчеркнули, что работа по повышению дисциплины на дорогах продолжается, и призвали граждан строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы снизить число аварий и сохранить жизни.