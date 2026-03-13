МВД обратилось к казахстанцам в преддверии референдума

И напомнило об ответственности за распространение заведомо ложной информации.

Сегодня 2026, 12:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 12:17
Сегодня 2026, 12:17
120

В преддверии референдума, который пройдет 15 марта, МВД Казахстана обратилось ко всем гражданам страны с напоминанием об административной и уголовной отвественности за распространение заведомо ложной информации, передает BAQ.KZ.

В ведомстве отметили, что "в такие важные для страны дни в информационном пространстве нередко появляются фейковые сообщения и намеренные вбросы, цель которых – дезинформировать и ввести в заблуждение общество".

"Сегодня с развитием цифровых технологий, нейросетей и генеративного искусственного интеллекта создавать и распространять фейковый контент стало значительно проще. За короткое время любой пользователь может сделать убедительные материалы, способные вводить людей в заблуждение.

Хотим подчеркнуть, что распространение заведомо ложной информации – это нарушение закона. За такие действия предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Мы призываем граждан не нарушать законодательство и соблюдать информационную гигиену", – говорится в сообщении МВД РК.

В ведомстве просят не доверять непроверенным сообщениям, особенно тем, которые распространяются в мессенджерах и социальных сетях без ссылок на официальные источники, и не пересылать подозрительную информацию во избежание распространения фейков.

"Министерство внутренних дел обеспечивает общественный порядок и безопасность в период проведения референдума. Все попытки дестабилизации и распространения ложных сведений будут оперативно выявляться и получать правовую оценку.

Доверяйте только официальным и проверенным источникам информации", — отметил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Самое читаемое

Наверх