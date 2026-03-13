МВД обратилось к казахстанцам в преддверии референдума
И напомнило об ответственности за распространение заведомо ложной информации.
В преддверии референдума, который пройдет 15 марта, МВД Казахстана обратилось ко всем гражданам страны с напоминанием об административной и уголовной отвественности за распространение заведомо ложной информации, передает BAQ.KZ.
В ведомстве отметили, что "в такие важные для страны дни в информационном пространстве нередко появляются фейковые сообщения и намеренные вбросы, цель которых – дезинформировать и ввести в заблуждение общество".
"Сегодня с развитием цифровых технологий, нейросетей и генеративного искусственного интеллекта создавать и распространять фейковый контент стало значительно проще. За короткое время любой пользователь может сделать убедительные материалы, способные вводить людей в заблуждение.
Хотим подчеркнуть, что распространение заведомо ложной информации – это нарушение закона. За такие действия предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Мы призываем граждан не нарушать законодательство и соблюдать информационную гигиену", – говорится в сообщении МВД РК.
В ведомстве просят не доверять непроверенным сообщениям, особенно тем, которые распространяются в мессенджерах и социальных сетях без ссылок на официальные источники, и не пересылать подозрительную информацию во избежание распространения фейков.
"Министерство внутренних дел обеспечивает общественный порядок и безопасность в период проведения референдума. Все попытки дестабилизации и распространения ложных сведений будут оперативно выявляться и получать правовую оценку.
Доверяйте только официальным и проверенным источникам информации", — отметил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
