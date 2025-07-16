В Казахстане введена уголовная ответственность за сталкинг, дропперство и принуждение к браку. Корреспондент BAQ.KZ узнала о целях нововведений, их влиянии на общество и особенностях правовой оценки новых преступлений.

Почему появилось наказание за сталкинг и принуждение к браку

По словам старшего инспектора по особым поручениям Департамента юридической и нормотворческой координации МВД РК Талгата Жуманова, перед тем как нормы были подписаны Главой государства, проводился анализ статистики и мнений общества, в том числе среди молодёжи.

"Сталкинг" - незаконное преследование лица, выражающееся в действиях, направленных на установление контакта и (или) выслеживание лица вопреки его воле, не сопряженных с насилием, повлекших существенный вред", – объяснил он.

По его словам, жертвами таких действий чаще всего становятся школьники и подростки, а также молодые девушки. Закон направлен на то, чтобы предупредить подобные случаи.

"Теперь молодёжь будет понимать, что это уголовно наказуемое деяние. За такие действия предусмотрен арест до 50 суток. Думаю, это снизит число подобных случаев – человек подумает, прежде чем кого-то преследовать", – добавил Жуманов.

Что касается принуждения к браку, Жуманов уточнил, что речь идёт о шантаже, угрозах насилием или распространением порочащей информации.

"Ранее в статье 125 было примечание: если потерпевший прощал, либо выплачивалась компенсация, то лицо освобождалось от уголовной ответственности. Сейчас же статья конкретно устанавливает состав преступления. Принуждение к браку состоит из трёх частей. Первая — ограничение свободы. Вторая — исправительные и общественные работы до 1200 часов. Третья — от 5 до 10 лет лишения свободы, если в результате по неосторожности наступила смерть или тяжкие последствия", – пояснил эксперт.

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Одна из новых норм исключает возможность признания юридического лица преступной группой исключительно на основании его организационной структуры.

"Мы не можем говорить, что любое коммерческое предприятие – это платформа для преступлений. Каждое действие должно оцениваться индивидуально. Например, бухгалтер не может автоматически считаться соучастником преступления только из-за должности", – рассказал Талгат Жуманов.

Он уточнил, что каждый сотрудник должен получать правовую оценку на основе доказательств.

"Нельзя говорить, что любой сотрудник является преступником из-за своей должности. Поэтому будут проводиться досудебные расследования, чтобы установить роль каждого участника. Это касается всех: подозреваемых, свидетелей, потерпевших – каждому будет дана правовая оценка", – добавил эксперт.

Дропперство: уголовная ответственность за "помощь" в обналичивании

В рамках реформы был введён термин "дропперство" – незаконная передача, получение или использование доступа к банковскому счёту, платёжному или идентификационному средству.

"Дропперство" - незаконное предоставление, передача и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег. Определен размер значительного (200 МРП) и крупного (500 МРП) ущербов (размеров)", – отметил Жуманов.

Он подчеркнул: даже если человек просто передал телефон или перевёл деньги, это может повлечь уголовную ответственность.

"Теперь не пройдёт "я не знал" или "я подумал". Закон есть закон. Ответственность предусмотрена – вплоть до 7 лет лишения свободы с конфискацией", – сообщил спикер.

По его словам, законодатель специально использовал термин "идентификационные средства" – в расширенном смысле, чтобы исключить возможные споры о формулировках.

"Мы должны донести до населения: даже если вам перевели деньги, и вы оставили себе часть – вы несёте ответственность за дропперство. Всё это чётко прописано в статье, которая делится на 7 частей, в зависимости от тяжести и суммы ущерба", – пояснил Жуманов.

В статье о дропперстве есть примечание: человек может быть освобождён от наказания, если помогает раскрыть преступление, вернуть деньги и доказать свою непричастность к другим правонарушениям.

"Лицо, впервые совершившее уголовное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, добровольно заявившее об этом, а также активно способствовавшее раскрытию или пресечению этого правонарушения, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состав иного уголовного правонарушения", – подчеркнул Жуманов.

Напомним, главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан".