МВД опровергло сообщения о поквартирном сборе биометрических данных
25 Ноября 2026, 21:38
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25 Ноября 2026, 21:3825 Ноября 2026, 21:38
233Фото: изображение создано ИИ
В Казахстане распространяется информация о том, что неизвестные под видом сотрудников полиции обходят квартиры, проверяют документы и собирают биометрические данные граждан.
В Министерстве внутренних дел заявили, что эти сообщения не соответствуют действительности. По данным ведомства, подобные рассылки появлялись и раньше. Полиция уже опровергала эту информацию.
В МВД призвали казахстанцев доверять только официальным источникам, не пересылать непроверенные сообщения и напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность.
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