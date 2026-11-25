В Казахстане распространяется информация о том, что неизвестные под видом сотрудников полиции обходят квартиры, проверяют документы и собирают биометрические данные граждан.

В Министерстве внутренних дел заявили, что эти сообщения не соответствуют действительности. По данным ведомства, подобные рассылки появлялись и раньше. Полиция уже опровергала эту информацию.

В МВД призвали казахстанцев доверять только официальным источникам, не пересылать непроверенные сообщения и напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность.