Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ержана Саденова, который доложил о криминогенной ситуации в стране и реализации принципа "Закона и Порядка", передает BAQ.KZ.

По данным МВД, за 7 месяцев 2025 года число преступлений в Казахстане снизилось на 9 тысяч. Отмечено падение уровня всех основных видов преступлений, включая убийства, разбои, тяжкий вред здоровью и хулиганство, при этом их раскрываемость выросла.

Ликвидированы 146 особо опасных преступных групп, возмещен ущерб гражданам на сумму более 28 млрд тенге. За отчетный период задержано 956 разыскиваемых лиц, из которых 24 экстрадированы из-за рубежа. Найдены 600 без вести пропавших человек, включая 125 несовершеннолетних.

В борьбе с киберпреступностью ликвидированы 6 call-центров мошенников, заблокированы 67 млн фрод-звонков и более 3 тысяч фейковых сайтов. Пресечена попытка вывода 2,8 млрд тенге, в оборот не допущено свыше 11 тонн наркотиков, заблокировано 19,5 тыс. наркосайтов.

Саденов также рассказал о мерах по профилактике преступлений в состоянии опьянения, повышении кадрового потенциала и совершенствовании уголовно-исполнительной системы.

Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.