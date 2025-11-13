В Казахстане продолжается масштабная операция МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в рамках принципа "Закон и порядок". Правоохранительные органы усилили меры по защите здоровья граждан, особенно молодежи, от вовлечения в наркобизнес, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

За последние десять дней сотрудники полиции выявили целую сеть наркопреступлений, задержав 27 человек — от уличных закладчиков до организаторов преступных схем. В ходе операций изъяты десятки килограммов синтетических веществ, а также оборудование, используемое для их фасовки и сбыта.

В Петропавловске у 20-летнего мужчины было найдено 290 граммов синтетических наркотиков. В Шымкенте задержан ранее судимый 27-летний житель города, у которого изъяли более 500 граммов мефедрона, электронные весы и упаковку для распространения. В Акмолинской области полицейские ликвидировали тайник вдоль трассы Астана – Астраханка, где обнаружили 12,5 килограмма мефедрона.

В Караганде задержан 25-летний мужчина, перевозивший 400 граммов Альфа-PVP. Кроме того, в этом же регионе была пресечена деятельность подпольной нарколаборатории, где полицейские изъяли 52 килограмма готового Альфа-PVP и около двух тонн прекурсоров для его производства.

По данным МВД, все подозреваемые задержаны и помещены в изоляторы временного содержания. В результате слаженных действий правоохранителей за десять дней из незаконного оборота изъято 80 килограммов синтетических наркотиков — это более 240 тысяч потенциальных доз.

Как отмечают в ведомстве, речь идёт не просто о сухих цифрах, а о тысячах спасённых жизней. Комитет по противодействию наркопреступности МВД продолжает бескомпромиссную борьбу с распространением наркотиков и будет усиливать работу по выявлению новых схем и участников наркобизнеса.