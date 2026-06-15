МВД показало, что нашли у создателей скандального сайта Kizdar.net

МВД Казахстана сообщило новые подробности расследования в отношении организаторов сайта Kizdar.net, через который, по версии следствия, рекламировались интимные услуги. По данным правоохранительных органов, на ресурсе размещалось около 9 тысяч анкет. Следствие считает, что сайт приносил владельцам свыше 500 млн тенге ежемесячно, а расчеты велись с использованием криптовалюты.

Как сообщили в министерстве внутренних дел, фигуранты дела являются основателями одной из IT-компаний. По версии следствия, они тестировали различные программные решения на Kizdar.net, а затем внедряли их на легальных интернет-платформах. В ходе обысков изъяты 144 млн тенге наличными, более 1,3 млн долларов, включая свыше 300 тыс. долларов в криптовалюте, оружие с боеприпасами, около 150 единиц техники, автомобили, документы и другие вещественные доказательства.

Ранее прокуратура Алматы сообщала о задержании предполагаемых организаторов сайта. По предварительным данным, с 2011 года ресурс использовался для размещения рекламы и организации платных интимных услуг, а общий незаконный доход мог превысить 2 млрд тенге.